Беспрозванных: Литовская железная дорога уведомила о готовности к приему поездов

Литовская железная дорога уведомила КЖД о готовности к приему транзитных поездов на калининградском направлении. Об этом губернатор Алексей Беспрозванных сообщил со ссылкой на Калининградскую железную дорогу.

«Из КЖД сообщили, что литовская железная дорога уведомила о готовности к приему поездов. Пассажирам следует ориентироваться на расписание, указанное на официальном сайте РЖД. Первым уже отправился поезд в направлении до Санкт-Петербурга», — сообщил Беспрозванных.

Ранее белорусское агентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу БЖД сообщило, что поезд № 147 Москва — Калининград отправился со станции Гудогай в 15.15. Далее возобновляется движение поездов № 29 Москва — Калининград и № 79 Санкт-Петербург — Калининград. «Пассажирам названных выше поездов оказана помощь, предоставлено питание и питьевая вода, медицинское сопровождение. Обеспечен общественный порядок в пунктах стоянки поездов на станциях Гудогай и Молодечно», — сообщает агентство. По данным БЕЛТА, поезда следуют своим маршрутом в пункт назначения.

Напомним, утром 3 мая Федеральная пассажирская компания сообщила о задержке трех поездов на калининградском направлении «в связи со сходом в грузовом поезде на Литовской железной дороге».

В 13.00 губернатор Алексей Беспрозванных сообщил о задержке уже пяти поездов. Два их них позже были возвращены с границы на станцию Черняховск.