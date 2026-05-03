Три калининградских поезда задерживаются из-за аварии на Литовской железной дороге

Все новости по теме: КЖД
Три калининградских поезда задерживаются из-за аварии на Литовской железной дороге

Три поезда на калининградском направлении задерживаются 3 мая «в связи со сходом в грузовом поезде на Литовской железной дороге», сообщает пресс-служба Федеральной пассажирской компании.

Речь идёт о поездах

• № 360 Калининград — Адлер

• № 148 Калининград — Москва

• № 147 Москва — Калининград

«Максимальное время задержки составляет 8 часов. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам, также им выдается чайная продукция, — сообщают в ФПК. — Для пассажиров, которые должны были отправиться в поезде № 148 из Минска, будет подготовлен резервный состав. Он отправится из Минска в 9:49 по графику поезда № 148. Для пассажиров, которые должны были осуществить посадку в поезд № 360 по станции Смоленск, также будет подготовлен резервный состав. Он отправится из Смоленска в 12:04 по графику поезда № 360».

В ФПК также сообщают, что информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте РЖД и по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный). Обо всех изменениях пассажиров также обещают оперативно информировать по СМС.

При этом стоит отметить, что на территории Литвы и Беларуси калининградские пассажиры находятся в роуминге. Ранее власти рекомендовали заблаговременно отключать телефоны до пересечения государственной границы, поскольку у пассажиров могут блокировать сим-карты после въезда не территорию РФ. Напомним, что в ноябре российские операторы связи в тестовом режиме запустили новый механизм для обеспечения безопасности и защиты от БПЛА. При попадании сим-карты на территорию России мобильный интернет и СМС на ней будут заблокированы на 24 часа.

Отметим, по данным «Спутник Литва», авария на железнодорожной станции Гуджюнай в Кедайняйском районе произошла 1 мая — несколько вагонов с щебнем сошли с рельсов. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Авария нарушила движение поездов по маршрутам Вильнюс-Клайпеда-Вильнюс, Вильнюс-Шяуляй-Вильнюс, Каунас-Шяуляй-Каунас и Вильнюс-Рига-Валга.
Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter