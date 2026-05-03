Три калининградских поезда задерживаются из-за аварии на Литовской железной дороге

Три поезда на калининградском направлении задерживаются 3 мая «в связи со сходом в грузовом поезде на Литовской железной дороге», сообщает пресс-служба Федеральной пассажирской компании.

Речь идёт о поездах

• № 360 Калининград — Адлер

• № 148 Калининград — Москва

• № 147 Москва — Калининград

«Максимальное время задержки составляет 8 часов. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам, также им выдается чайная продукция, — сообщают в ФПК. — Для пассажиров, которые должны были отправиться в поезде № 148 из Минска, будет подготовлен резервный состав. Он отправится из Минска в 9:49 по графику поезда № 148. Для пассажиров, которые должны были осуществить посадку в поезд № 360 по станции Смоленск, также будет подготовлен резервный состав. Он отправится из Смоленска в 12:04 по графику поезда № 360».

В ФПК также сообщают, что информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте РЖД и по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный). Обо всех изменениях пассажиров также обещают оперативно информировать по СМС.