Три калининградских поезда задерживаются из-за аварии на Литовской железной дороге

Три поезда на калининградском направлении задерживаются 3 мая «в связи со сходом в грузовом поезде на Литовской железной дороге», сообщает пресс-служба Федеральной пассажирской компании.
Речь идёт о поездах
• № 360 Калининград — Адлер
• № 148 Калининград — Москва
• № 147 Москва — Калининград
«Максимальное время задержки составляет 8 часов. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам, также им выдается чайная продукция, — сообщают в ФПК. — Для пассажиров, которые должны были отправиться в поезде № 148 из Минска, будет подготовлен резервный состав. Он отправится из Минска в 9:49 по графику поезда № 148. Для пассажиров, которые должны были осуществить посадку в поезд № 360 по станции Смоленск, также будет подготовлен резервный состав. Он отправится из Смоленска в 12:04 по графику поезда № 360».
В ФПК также сообщают, что информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте РЖД и по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД:
Отметим, по данным «Спутник Литва», авария на железнодорожной станции Гуджюнай в Кедайняйском районе произошла 1 мая — несколько вагонов с щебнем сошли с рельсов. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Авария нарушила движение поездов по маршрутам Вильнюс-Клайпеда-Вильнюс, Вильнюс-Шяуляй-Вильнюс, Каунас-Шяуляй-Каунас и Вильнюс-Рига-Валга.