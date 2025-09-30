Беспрозванных: товарооборот Калининградской области с Беларусью вырос на 3%

Последние три года товарооборот между Калининградской областью и Беларусью падал, но по итогам первого полугодия 2025 года наблюдается положительная динамика внешнеторговой деятельности между областью и регионами республики. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства области, заявил губернатор Алексей Беспрозванных на выставке «ИННОПРОМ Беларусь» в Минске 30 сентября.

«В прошлом году продуктивно поработали с белорусской стороной, поставили цель как минимум остановить падение товарооборота и выйти на рост и в продовольственной безопасности, и в промышленной кооперации. За первое полугодие 2025 года получили плюс три процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — заявил Беспрозванных. Теперь, по его словам, задача — развивать товарооборот. Губернатор отметил, что с начала года Беларусь поднялась на второе место в числе стран-партнёров Калининградской области с долей во внешнеторговом обороте региона на уровне 10%