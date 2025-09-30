Беспрозванных: товарооборот Калининградской области с Беларусью вырос на 3%

Последние три года товарооборот между Калининградской областью и Беларусью падал, но по итогам первого полугодия 2025 года наблюдается положительная динамика внешнеторговой деятельности между областью и регионами республики. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства области, заявил губернатор Алексей Беспрозванных на выставке «ИННОПРОМ Беларусь» в Минске 30 сентября.
«В прошлом году продуктивно поработали с белорусской стороной, поставили цель как минимум остановить падение товарооборота и выйти на рост и в продовольственной безопасности, и в промышленной кооперации. За первое полугодие 2025 года получили плюс три процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — заявил Беспрозванных. Теперь, по его словам, задача — развивать товарооборот. Губернатор отметил, что с начала года Беларусь поднялась на второе место в числе стран-партнёров Калининградской области с долей во внешнеторговом обороте региона на уровне 10% (по состоянию на январь 2025 года, по данным таможни, среди стран-контрагентов как в экспорте, так и в импорте лидировал Китай — прим. «Нового Калининграда»).
Напомним, в ноябре 2024 года на XIX заседании Российско-Белорусского совета Алексей Беспрозванных отмечал, что в первом полугодии 2024-го товарооборот региона с республикой 249,6 млн долларов, что составило 70% от объёма за аналогичный период прошлого года. Экспорт достиг отметки в 190 млн долларов — «чуть меньше, чем в 2023 году, примерно на 2,5%». При этом импорт уменьшился более чем на половину и составил 79,5 млн долларов. Беспрозванных продолжил, что уменьшение объёмов связано с логистическими ограничениями, которые вводит Литва.