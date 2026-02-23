Евросоюз на год продлил действие санкций против России

Евросоюз продлил действие санкций против России на год — до 24 февраля 2027 г. Как пишут «Ведомости», об этом говорится в решений на сайте Официального журнала ЕС.

Глава евродипломатии Кая Каллас заявляла, что министры иностранных дел Европейского союза не смогут согласовать 20-й пакет санкций против России на встрече в Брюсселе 23 февраля. «Мы будем обсуждать 20-й пакет санкций. Вы видите, что прогресса сегодня не будет, но мы сделаем усилие», — сказала она.

Как напоминает издание, Еврокомиссия представила 20-й пакет санкций 6 февраля. Ключевой элемент инициативы — полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти. Также планируется включить в санкционные списки еще 43 танкера — их общее число может вырасти до 640. Дополнительно предполагается ограничить приобретение новых судов и ввести запреты на техническое обслуживание и другие услуги для танкеров-газовозов и ледоколов.