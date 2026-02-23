В «Доме гламура и жадности» выставили на продажу арестованную квартиру

В Калининграде в ЖК «Дом гламура и жадности» по ул. Вагоностроительной, 3а выставлена на торги в рамках реализации имущества должников квартира площадью 83,5 кв. м. Как отмечается на сайте ГИС «Торги», начальная стоимость арестованного имущества — 13 420 000 руб.

Как говорится в документации, правообладателем квартиры является ООО «Технопарт», недвижимость имеет обременение: запрещение регистрации, ипотека.

Организатором торгов является Территориальное управление Росимущества. Предмет торгов — выставленное на торги имущество, арестованное во исполнение судебных решений или актов органов, которым предоставлено право принимать решения об обращении взыскания на имущество. Тори будут проводиться в форме открытого аукциона на электронной площадке.

Прием заявок завершается 26 февраля, аукцион назначен на начало марта.