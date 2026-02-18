Горвласти: в День защитника Отечества Гвардейский проспект будет перекрыт

В центре Калининграда 23 февраля закроют движение транспорта для проведения торжественных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Движение транспортных средств прекратится с 8:00 до 11:30 и с 19:30 до 22:00:

по Гвардейскому проспекту на участке от ул. Ген.-фельдм. Румянцева до ул. Театральной;

по ул. Ген.-фельдм. Румянцева на участке от ул. Ген. Галицкого до ул. Дмитрия Донского.

На время перекрытия движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:

автобусы маршрута № 4 «Завод „Янтарь“ — Северная гора» направят по Советскому проспекту, пл. Победы, Ленинскому проспекту, Московскому проспекту, Портовой, далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении — по Ленинскому проспекту, пл. Победы, Советскому проспекту, далее согласно существующей схеме движения;

автобусы маршрута № 2А «Ленинский проспект — ул. Флотская» поедут по Московскому, Ленинскому проспектам, ул. Театральной, Гвардейскому проспекту, пл. Победы, Ленинскому, Московскому проспектам (с разворотом в районе кругового пересечения с ул. Генерала Буткова), далее согласно существующей схеме движения;

автобусы маршрута № 72 «Завод „Янтарь“ — мкр. Чкаловск» и троллейбусы маршрута № 2 «пос. Родники — ДС „Янтарный“» будут следовать по ул. Театральной, Ленинскому, Московскому проспектам (с разворотом в районе кругового пересечения с ул. Генерала Буткова), В обратном направлении по Московскому, Ленинскому проспектам, ул. Театральной.

Водителям рекомендуется объезжать закрытые участки улично-дорожной сети по Ленинскому проспекту и ул. Театральной.