Власти не раскрыли информацию о числе животных, умерших в госприюте в 2025 году

Министерство сельского хозяйства Калининградской области не стало раскрывать информацию о том, сколько животных погибло в государственном Центре для безнадзорных животных в 2025 году. При этом, как говорится в ответе на официальный запрос «Нового Калининграда», в прошлом году в Центре не было случаев умерщвления животных.

По данным министерства сельского хозяйства, в настоящее время в ЦБЖ содержится 320 животных. «Эта цифра объективно меняется каждый день, в связи с постоянной ротацией безнадзорных животных», — говорится в ответе на запрос. В министерстве также сообщили, что за 2025 год «силами работников Центра и благодаря помощи неравнодушных волонтеров новым владельцам под опеку было передано 177 животных, возвращено прежним владельцам 25 животных».

В то же время власти не ответили на вопрос, сколько животных погибло в приюте в 2025 году. «Отловленные безнадзорные животные поступают в Центр, как правило, в неудовлетворительном состоянии: ослабленные, истощенные (в связи с нерегулярным или некачественным питанием), с различными заболеваниями и травмами (в том числе иногда и несовместимыми с жизнью), — говорится в ответе. — Ветеринарные специалисты Центра делают все возможное, чтобы спасти больных животных (в том числе покалеченных или травмированных), а также проводят все необходимые лечебные процедуры при необходимости. И все же, несмотря на все предпринятые меры, животные иногда гибнут вследствие заболеваний органов сердечно-сосудистой системы, дыхания, мочеполовой системы, пищеварения и травм, несовместимых с жизнью».

Также в ответе говорится, что в 2025 году в Центре не было случаев умерщвления животных, и что «вся отчетная информация о деятельности Центра, предусмотренная законодательством Российской Федерации для открытого доступа, размещена на официальном сайте Центра по адресу https://bus.gov.ru и http://cbzh.ru». Отметим, что на сайте учреждения содержится только информация о числе животных, которые в 2025 году прошли через ЦБЖ — 1842.

Ранее общественный инспектор Олег Кузнецов предоставил «Новому Калининграду» видео по итогам визита в ЦБЖ 4 февраля. По словам инспекторов, у собак нет тёплых помещений, барак неотапливаемый, часть окон забиты профлистом, часть — выбиты. Во время визита в бараке была минусовая температура, замерзшая в тазах вода. Информацию о числе погибших животных в 2025 году общественникам не предоставили. После этого в правительстве Калининградской области опровергли удручающее состояние вольеров в ЦБЖ,

В середине февраля стало известно, что ситуацией в ЦБЖ заинтересовалась прокуратура, однако подробности в пресс-службе ведомства не сообщили.

«Новый Калининград» запросил возможность допуска в Центр для безнадзорных животных журналистов, фотографов и видеооператоров, но по настоящее время визит властями организован не был.

Ранее, стало известно, что в государственном Центре для безнадзорных животных в 2024 году погибло 164 кошки и собаки.








