Власти о сообщении Калининграда и Усть-Луги: «Все идет в штатном режиме»

Грузовое сообщение с Калининградской областью после атак БПЛА на порт Усть-Луга не останавливалось, и суда продолжают курсировать в штатном режиме. Об этом заявил заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов во время прямого эфира в Центре управления регионом в понедельник, 30 марта.

«Я понимаю, что в средствах массовой информации зачастую разгоняют всевозможную информацию о том, что все пропало, все плохо, — сообщил Рольбинов. — На сегодняшний день мы осуществляем все перевозки в штатном режиме. Буквально вчера у нас выходил из Усть-Луги паром, который загрузил там 98 железнодорожных вагонов, которые идут в нашем направлении. На линии входят в общей сложности порядка 28 судов. Это и танкеры, и сухогрузы, и контейнеровозы, и паромы. Поэтому никаких перебоев в транспортном обеспечении и грузовом обеспечении мы на сегодняшний день не наблюдаем. Все идет в штатном режиме».

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник сообщил со ссылкой на неназванные источники, что налет на Ленинградскую область был совершен через воздушное пространство Прибалтики. Колесник также заявил, что атака на Усть-Лугу не был неожиданной для Минобороны РФ. Однако некоторые удары были пропущены из-за массированного налета.

25 марта губернатор Алексей Беспрозванных в своем канале в MAX заявил, что грузы, в том числе нефтепродукты, следующие в Калининградскую область, оформляются без задержек, а ситуация находится под контролем.

«СМИ распространяют информацию о проблемах с отгрузкой и выгрузкой в порту Усть-Луги после атак украинских БПЛА. Оперативно связались с портом. Грузы, в том числе нефтепродукты, следующие в область, оформляются без задержек. Держу ситуацию на контроле», — следует из поста глава регионы.