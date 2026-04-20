Калининградская область не вошла в число регионов с самыми дисциплинированными заёмщиками

Калининградская область не вошла в число российских регионов, где проживают самые дисциплинированные заёмщики. Такие данные приводит центр экономических исследований «РИА Рейтинг».

Доля просроченной задолженности населения региона перед банками на 1 марта 2026 года составляла 4,58%. Изменение за год — 0,13 процентных пункта в сторону увеличения. Ссудная задолженность на численность экономически активного населения выросла до 469 тыс. рублей (годом ранее показатель был на уровне 419 тыс.). В рейтинге Калининградская область соседствует с Вологодской областью и Карелией, занимая 38 строчку из 85.

Самыми дисциплинированными заёмщиками в России, согласно данным исследования, являются жители Севастополя и Крыма. Самые большие долги перед банками у жителей Ингушетии и Чечни.

Как отмечают аналитики, розничное кредитование в 2025 году практически обнулилось из-за высоких процентных ставок в экономике. Рекордно высокие ставки привели к переоценке доступных кредитных лимитов и замедлили годовые темпы роста потребительского кредитования до 3% по состоянию на 1 октября 2025 года, что стало минимальным показателем с 2016 года. Однако во второй половине 2025 года ситуация стала улучшаться, ставки начали снижаться, и уже по итогам года рост портфеля кредитов, выданных физическим лицам, увеличился до 5,9%, а на 1 марта 2026 года — +7,2%. Таким образом, снижение процентных ставок с середины 2025 года достаточно быстро увеличило темпы кредитования, однако в настоящее время ставки всё ещё сохраняются на довольно высоком уровне, и динамика кредитования сильно уступает периоду 2023–2024 годов. В абсолютном выражении население по состоянию на 1 марта 2026 года должно банкам 36,3 триллиона рублей, или 489 тысяч рублей на каждого экономически активного гражданина России. За 12 месяцев прирост составил в среднем 33 тысячи рублей на каждого экономически активного гражданина.

Исследование проведено на основе данных Центробанка и Росстата. Доля просроченной задолженности определялась как отношение объёма просроченной задолженности к объёму ссудной задолженности по банковским кредитам населению в рублях на 1 марта 2026 года.

Участие в исследовании в связи с отсутствием данных не принимали ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.

Самое читаемое:

