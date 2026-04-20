«Бились до самого конца»: «Балтика» упустила победу над чемпионом России

«Балтика» упустила победу над действующим чемпионом России «Краснодаром» в выездном матче 25-го тура Премьер-лиги. Хозяева забили калининградцам в самом конце второго тайма, сообщил корреспондент «Нового Калининграда».

Начало встречи осталось за хозяевами, однако счёт открыли балтийцы. На 43-й минуте Мингиян Бевеев пробил из-за штрафной под перекладину ворот Станислава Агкацева. Краснодарцы отыгрались в середине второго тайма. На 59-й минуте это сделал Хуан Боселли. Однако тут же «Балтика» вышла вперёд усилиями Дерика Ласерды и Максима Петрова: на 66-й минуте после ошибки обороны «Краснодара» счёт стал 1:2. Удержать победу не удалось. Уже в компенсированное время Жубал воспользовался неразберихой в штрафной «Балтики» и пробил Ивана Кукушкина, установив окончательный счёт — 2:2.

«Балтика» сохранила за собой четвёртое место в таблице РПЛ, однако по очкам её уже догнал московский «Спартак», идущий строчкой ниже — по 45 баллов. В следующем матче калининградцы сыграют против «Ахмата». Выездная игра 26-го тура чемпионата пройдёт в Грозном 23 апреля. Начало матча запланировано на 18:45 (0+).