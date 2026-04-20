В Калининграде на улице Суворова сбили девятилетнего ребенка

В Калининграде вечером 19 апреля произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, около 18:05 на улице Суворова в районе дома № 190 38-летний водитель автомобиля «Фольксваген», двигавшийся со стороны поселка Прибрежный в направлении улицы Камской, совершил наезд на девятилетнего ребёнка.

По информации ведомства, несовершеннолетний пешеход перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода справа налево по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения.