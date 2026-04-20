«Тепло к нам не спешит»: прогноз погоды в Калининграде на неделю

В ближайшее время жителям региона вместо долгожданного потепления придётся готовится к ещё более прохладным дням. Об этом сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Апрельское тепло к нам не спешит, — констатировали синоптики. — В начале следующей недели мы продолжим находиться под опекой обширной зоны высокого давления, ядро которого на этот раз сместится к северной Атлантике и Исландии. Существенных погодных перемен не ожидается, за исключением, пожалуй, плавного снижения температурного фона из-за адвекции северных воздушных масс: ночи будут холодными, с околонулевыми температурами и высокой вероятностью заморозков (особенно во вторник и среду), дни вновь станут умеренно прохладными, при этом если в Калининграде и в континентальной части области в разгар дня столбики термометров поднимутся до +12...+13℃ (в среду местами выше), то у побережья привычно будет на 2-4℃ ниже, одеваться стоит теплее. Небо будет преимущественно чистым, осадков и усилений ветра не ожидается», — говорится в сообщении.

В понедельник днём в Калининграде и области до +10...+12℃ (у побережья до +7...+10℃), ясно/малооблачно. Вечером похолодает от +6...+9℃ на закате до +4...+7℃ к полуночи, ожидается переменная облачность. Ветер в течение суток северо-восточный, умеренный (3-9 м/с), в порывах до 10-13 м/с (особенно у побережья).

Во вторник ночью в Калининграде и области 0...+3℃ (местами до −1℃), у побережья +1...+4℃, малооблачно. Утром потеплеет от 0...+4℃ на восходе до +7...+10℃ к полудню. Днём в Калининграде и области до +10...+12℃ (местами до +13℃), у побережья до +6...+9℃. Вечером похолодает от +6...+9℃ на закате до +2...+5℃ к полуночи. Ветер в течение суток переменный с северо-восточного на северный и северо-западный: ночью и утром — слабый (1-5 м/с), днём и вечером — умеренный (3-9 м/с).

В среду ночью в Калининграде и области 0...+3℃ (местами заморозки до −1...-2℃), у побережья +1...+4℃, переменная облачность, местами возможны дымка, туман. Утром потеплеет от −1...+3℃ на восходе до +7...+10℃ к полудню, ожидается переменная облачность. Днём в Калининграде и области до +10...+13℃ (по востоку и северу региона до +14...+15℃), у побережья до +8....+11℃. Вечером похолодает от +7...+10℃ на закате до +3...+6℃ к полуночи. Ветер в течение суток преимущественно северо-западный, ночью и утром — слабый (1-5 м/с), днём и вечером — умеренный (3-9 м/с).

«От перспектив на вторую половину грядущей недели „веет холодом“: расчёты моделей ожидают выход циклона со стороны Баренцева моря по „ныряющей“ траектории к Прибалтике и западу России, в тыловой части которого произойдет заток ещё более холодной, арктической воздушной массы», — предупредили в паблике.

Ожидается заметное похолодание к четвергу-пятнице: дневные температуры могут не превысить +5...+8℃, ночи останутся околонулевыми, высока вероятность заморозков. В зависимости от траектории циклона нас также могут ждать кратковременные осадки в смешанной фазе (дождь/крупа/мокрый снег) или просто усиление ветра с сухой и холодной погодой. Дальнейшие расчёты также «не внушают тёплых надежд»: барическая ложбина с «мешком» холода может сохраниться над восточной и северной Европой вплоть до конца месяца, а следовательно, стоит готовиться к холодному сценарию как минимум до начала мая, добавили в паблике.