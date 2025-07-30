Обвиняемому в убийстве 7-летнего мальчика продлили нахождение в СИЗО

42-летнему жителю Черняховска, который в феврале убил семилетнего пасынка, снова продлили нахождение в СИЗО. Об этом сообщил Калининградский областной суд в своём телеграм-канале.

Следствие полагает, что мужчина избил ребёнка из-за приступа злости. В период с 17:00 до 21:00 1 февраля обвиняемый нанес ему множественные удары по голове и туловищу. Мальчик умер от полученных травм.

«Продлена мера пресечения 42-летнему жителю Черняховска, обвиняемому в убийстве семилетнего мальчика (преступление, предусмотренное п. „в“ ч. 2 ст. 105 УК РФ). Постановлением Ленинградского районного суда от 30 июля 2025 года мера пресечения в виде заключения под стражу С. продлена до 3 октября 2025 года. <...>Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано», — говорится в сообщении.

Напомним, вечером 3 февраля стало известно, что в Черняховске накануне пропал 7-летний мальчик, мать заявила в полицию о пропаже ребёнка спустя сутки после происшествия. Следователи заподозрили 42-летнего отчима мальчика в убийстве ребёнка. Мужчина показал, где было спрятано тело. По данным СК, задержанный избил мальчика в субботу вечером, пока матери не было дома, утром в воскресенье обнаружил, что ребёнок скончался. «Убедив жену сообщить о безвестном исчезновении ребенка в правоохранительные органы, он вывез тело мальчика в болотистую местность в черте Черняховска, а затем сам создавал видимость активного поиска мальчика», — сообщили в Следственном комитете.

Избил отчим: что известно об убийстве 7-летнего мальчика в Черняховске

В среду, 5 февраля, региональный СК сообщил, что в отношении обвиняемого возбуждено еще одно уголовное дело — за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершённое в отношении малолетнего. По данным следствия, мужчина в конце декабря прошлого года умышленно применил физическую силу в отношении 12-летней падчерицы, сломав ей руку. При этом медпомощь ребенку была оказана лишь 12 января, а отчим и мать заставили девочку сообщить ложную информацию о том, что она сломала руку при падении с лестницы. 5 февраля суд заключил под стражу жителя Черняховска, которого обвинили в убийстве малолетнего, а спустя несколько дней и его мать. Кроме того, калининградский Следком определил круг лиц по делу о халатности, повлекшей смерть школьника в Черняховске.