Пенсионерка перевела мошенникам 5 млн, чтобы избежать «уголовной ответственности»

Все новости по теме: Криминал

В Калининграде 76-летняя пенсионерка, испугавшись обвинений в спонсировании недружественного государства, перевела мошенникам свыше 5 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

По словам потерпевшей, в течение 14 дней на ее телефон поступали звонки от представителей различных государственных организаций. Собеседники утверждали, что на имя женщины оформлены доверенности и кредиты иностранными гражданами. Злоумышленники, используя стандартные приемы социального инжиниринга, ввели пенсионерку в заблуждение, угрожая финансовыми последствиями и уголовной ответственностью за спонсирование недружественного государства. Чтобы избежать наказания, мошенники предложили ей перевести сбережения на «безопасный» счет.

Калининградка поверила «сотрудникам» ведомств и перевела деньги на реквизиты, указанные мошенниками. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

