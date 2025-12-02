В Калининграде со стройфирмы требуют 1 млн в пользу пострадавшего на стройке рабочего

В Калининграде со стройфирмы требуют 1 млн в пользу пострадавшего на стройке рабочего
Фото пресс-службы областной прокуратуры
В Калининграде прокуратура защищает права работника, получившего травмы на строительном объекте. По результатам проверки, проведенной по факту несчастного случая на производстве, ведомство обратилось в суд с иском о взыскании компенсации в пользу пострадавшего. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что 25 марта 2025 года на строительном объекте в г. Калининграде монтажнику ООО «Бамтоннельстрой-МТ» придавило ногу консолью. У пострадавшего диагностированы переломы и другие травмы. В ходе проверки установлены нарушения требований охраны труда со стороны работодателя.

Прокуратура направила в суд иск о взыскании компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей. Заявление находится на рассмотрении.

В компании «Бамтоннельстрой-МТ» корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили, что прокомментируют ситуацию позже.

