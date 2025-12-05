У калининградки, ездившей по городу пьяной за рулем, конфисковали «БМВ Х5» (фото)

Жительница Калининграда лишилась своего автомобиля за вождение в состоянии опьянения. Ранее женщину уже задерживали за аналогичное правонарушение. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В сентябре 2025 года подсудимая, ранее привлекавшаяся к административной ответственности за нетрезвое вождение, управляла автомобилем «БМВ Х5» по улицам Калининграда в состоянии алкогольного опьянения и была задержана сотрудниками ГИБДД. От прохождения медицинского освидетельствования она отказалась.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил подсудимой наказание в виде 160 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 1 год 6 месяцев, а также конфисковал в собственность государства принадлежащий ей автомобиль.

Напомним, 3 декабря прокуратура сообщала о конфискации у другого жителя Калининграда, повторно севшего за руль пьяным, автомобиля «БМВ Х6».