У калининградца изъяли в собственность государства «БМВ Х6» за нетрезвое вождение (фото)

Калининградец, которого повторно поймали пьяным за рулем, лишился своего автомобиля «БМВ Х6» и водительских прав. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В суде установлено, что 9 марта 2025 года 45-летний водитель ездил на «БМВ Х6» по улицам Калининграда в состоянии алкогольного опьянения. Автомобилист был остановлен сотрудниками ГИБДД, однако отказался пройти медицинское освидетельствование. При этом мужчина в январе текущего года уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил водителю наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 6 месяцев. Автомобиль подсудимого конфискован в собственность государства.