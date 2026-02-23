МЧС: в Калининграде обрушилась крыша помещения, пострадавших нет (фото)

В Калининграде на улице Дзержинского обрушилась кровля склада по переработке макулатуры, сообщает региональное управление МЧС.

«Кинологическим расчетом поисково-спасательного отряда МЧС России по Калининградской области произведена разведка места происшествия. Пострадавших, погибших нет», — отметили в ведомстве.

Всего на месте происшествия было задействовано 27 человек и 8 единиц техники, в том числе от МЧС России 15 человек личного состава и 4 единицы техники.

Предварительная причина обрушения — ветхое состояние металлоконструкций.

Фото: пресс-служба МЧС