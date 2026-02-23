МЧС: в Калининграде обрушилась крыша помещения, пострадавших нет (фото)

В Калининграде на улице Дзержинского обрушилась кровля склада по переработке макулатуры, сообщает региональное управление МЧС.

«Кинологическим расчетом поисково-спасательного отряда МЧС России по Калининградской области произведена разведка места происшествия. Пострадавших, погибших нет», — отметили в ведомстве.

Всего на месте происшествия было задействовано 27 человек и 8 единиц техники, в том числе от МЧС России 15 человек личного состава и 4 единицы техники.

Предварительная причина обрушения — ветхое состояние металлоконструкций.

Фото: пресс-служба МЧС

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter