В Гусеве на переходе сбили 10-летнюю школьницу

В Гусеве в среду, 4 марта, произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась около 14:02 на ул. Московской, вблизи д. 62. Водитель «Ниссана» при проезде нерегулируемого пешеходного перехода допустил наезд на 10-летнюю девочку, переходившую дорогу справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП школьница получила телесные повреждения и была направлена в медицинское учреждение.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.