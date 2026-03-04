В Областном центре культуры молодёжи планируют провести ремонт

Областной центр культуры молодёжи планирует провести капитальный ремонт нескольких помещений. Учреждение готовится к поиску подрядчика. Анонсы закупок опубликованы на сайте регионального центра торгов.

Работы необходимо провести в зданиях на Московском проспекте, 60-62 и 72-74 с объёмом финансирования 2 107 980 и 8 395 130 рублей соответственно. Финансирование рассчитано на 2026 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

В 2018 году ОЦКМ выселили из здания биржи (сегодня там располагается Музей искусств) и предоставили два здания — бывшей галереи (Московский проспект 60/62) и музыкального театра, который ранее размещался по ул. Бассейной, 42.

В 2022 году на ремонт ОЦКМ на Московском проспекте выделили 14,8 млн рублей. Подрядчик должен был заменить окна и отремонтировать кровлю в здании до конца октября 2022 года. 15 октября того же года был подписан акт технической готовности объекта. Но спустя месяц подрядчик направил ОЦКМ дополнительное соглашение об изменении цены контракта по причине некорректно составленной сметы. ОЦКМ в ответ разместил отказ от приёмки работ, «возражая против уплаты твёрдой цены по контракту». Тогда поставщик обратился в Арбитражный суд Калининградской области. Последний постановил взыскать с ОЦКМ долг почти в 13,5 млн.

В марте 2024 года проект капремонта здания на Московском проспекте, 60-62 прошёл экспертизу. Анонс закупки был опубликован в июле 2025 года. Отремонтировать планировали кровлю и фасад здания с заменой оконных блоков. На работы выделяли 7 291 130 рублей. Финансирование было рассчитано на 2025 год.

В октябре 2025 года ОЦКМ повторно искал подрядчика для капитального ремонта исторического здания на улице Бассейной, 42. Контракт стоимостью 90 866 275 рублей заключили с ООО «Промстройдизайнпроект». Исполнить его необходимо до конца текущего года.