Эксперты назвали сферы, где доля женщин-руководителей превышает 50% в Калининграде

Больше всего резюме от женщин-руководителей в СЗФО, в том числе в Калининградской области, за последний год зафиксировали в сфере управления персоналом и тренингов — их доля составляет 71% от общего числа топ-менеджеров. Об этом сообщают аналитики платформы «hh».

В топ отраслей, где управленческие позиции занимают женщины, также входят розничная торговля (69%), медицина и фармацевтика (68%), финансы и бухгалтерия, наука и образование (по 66%) и страхование (65%).

Больше всего топ-менеджеров среди женщин приходится на возрастную когорту от 35 до 44 лет (45% от всех руководителей-женщин), на втором месте — топ- менеджеры старше 45 лет (29%), далее идут женщины в возрасте от 25 до 34 лет (таких насчитывается 21% от общего числа). Только 3% девушек 18-24 лет удается занять руководящие позиции.

Наиболее высокую долю женщин-руководителей в возрасте до 34 лет, зафиксировали в профессиональных сферах «Туризм, гостиницы, рестораны» (29%), «Строительство, недвижимость» (34%) и «Информационные технологии» (36%). Женщины старше 45 лет чаще всего рассматривают управленческие должности в сферах «Добыча сырья» (35%), «Транспорт, логистика» (38%) и «Производство, сервисное обслуживание» (39%).

При этом зарплатные ожидания женщин-руководителей в Калининградской области на 30% ниже, чем у мужчин: 100 тыс. против 142,9 тыс. рублей. Наибольший разрыв в зарплатных ожиданиях зафиксирован в профессиональных сферах «Автомобильный бизнес» (ожидания женщин на 50% ниже — 40 тыс. против 80 тыс. рублей), «Добыча сырья» (на 44% ниже — 60 500 рублей против 108 000 рублей) и «Рабочий персонал» (на 38% ниже — 50 тыс. против 80,2 тыс. рублей). Минимальный разрыв отмечен в профобластях «Юристы» (на 13% ниже — 70 тыс. против 80 тыс. рублей) и «Финансы, бухгалтерия» (на 17% ниже — 70 тыс. против 84 тыс. рублей).