Прокуратура: пациент получил перелом на территории райбольницы Зеленоградска

Прокуратура намерена взыскать компенсацию морального вреда в пользу жителя Зеленоградска, получившего травму на территории райбольницы. О поступлении соответствующего иска к ГБУЗ КО «Зеленоградская центральная районная больница им. В.М. Худалова» сообщила пресс-служба областного суда.

Прокуратурой установлено, что 28 января 2026 года у ворот больницы на заледенелой пешеходной дороге поскользнулся и упал местный житель. В результате падения он получил перелом лодыжки и по настоящее время находится на амбулаторном лечении. Мужчина передвигается с помощью костылей, им приобретен бандаж на голеностопный сустав. Пострадавший нетрудоспособен, испытывает постоянные боли, не может вести привычный образ жизни, заниматься хозяйством, помогать в осуществлении ухода за несовершеннолетним ребенком. Кроме того, из-за травмы он не смог посетить врачей в медцентре Санкт-Петербурга, где наблюдается в связи с онкозаболеванием.

Прокурор просит суд взыскать с больницы в пользу зеленоградца компенсацию морального вреда в размере 200 000 рублей, а также затраты на лечение в размере 4590 рублей. Иск принят к производству, судебное заседание назначено на 7 апреля.

В Зеленоградской центральной районной больнице им. В.М. Худалова от комментариев отказались.

