Более 5000 обвиняемых выбрали службу по контракту вместо судимости в 2025 году

В 2025 году было вынесено более 5000 определений о прекращении дел в отношении осужденных, заключивших контракты о прохождении военной службы. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на зампредседателя Верховного суда (ВС) РФ — председателя Судебной коллегии по делам военнослужащих ВС РФ Владимир Хомчик.

Хомчик отметил, что в ст. 78 и ст. 80.2 УК РФ перечислено, по каким статьям лица, которые ранее привлекались к уголовной ответственности, могут подписать договор с Минобороны и проходить службу в условиях спецоперации. По его словам, перечень тех, кто не может заключить контракт, очень короткий, к ним относятся обвиняемые в терроризме, некоторых половых преступлениях и др.

Как напоминает издание, в феврале 2025 года замминистра обороны Анна Цивилева сообщала, что возглавляемый ею фонд «Защитники Отечества» разработал предложения по наделению статусом участника боевых действий военных формирования «Шторм Z», заключивших контракт с Минобороны с 1 января по 1 сентября 2023 г. Отряды «Шторм Z» состоят в том числе из российских заключенных и обвиняемых, которые подписали контракт на военную службу в обмен на свободу или прекращение дел.

Президент России Владимир Путин в марте 2025 г. пообещал решить вопрос с предоставлением статуса ветерана боевых действий участникам спецоперации, прибывшим на фронт из мест лишения свободы. 21 октября того же года Госдума приняла законопроект, по которому ветеранами боевых действий будут признаваться служившие в штурмовых подразделениях и заключившие соглашение с Минобороны с 1 октября 2022 г. до 1 сентября 2023 г. 22 октября закон был одобрен Советом Федерации, а 27-го — подписан президентом России.