В Калининграде предупредили о фейках о «президентских выплатах» к 8 Марта

В соцсетях распространяется информация о «президентских выплатах» к 8 Марта. Согласно легенде, глава страны подписал постановление о «подарках всем женщинам», для получения которых необходимо заполнить заявку в Telegram. Об этом сообщает ЦУР Калининградской области.

«Подобных заявлений не было. Цель данных постов — заманить пользователей в закрытые каналы или на фишинговые сайты, через которые аферисты могут получить доступ к личным данным, — пояснили в ЦУРе. — Напоминаем, все официальные постановления о выплатах в первую очередь публикуются на государственных ресурсах».