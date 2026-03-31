Песков: военные предложили ответ на решение стран ЕС пропускать украинские дроны

Дмитрий Песков. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
В Кремле пообещали принять меры, если страны Евросоюза действительно предоставляют воздушное пространство для атак беспилотников на Россию. С таким заявлением выступил во вторник, 31 марта, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, мы считаем, что, если имеет место предоставление воздушного пространства для осуществления враждебной террористической деятельности против Российской Федерации, то это обяжет нас сделать соответствующие выводы и предпринять соответствующие меры», — цитирует Пескова «Интерфакс».

ТАСС также приводит продолжение цитаты Пескова о том, что российские военные уже дают свои предложение на этот счет.

«Здесь главное, как ситуацию анализируют наши военные, а они ее тщательно отслеживают, анализируют и выступают с соответствующими предложениями, которые потом рассматриваются», — добавил представитель Кремля.

Ранее депутат Госдумы Александр Колесник сообщил со ссылкой на неназванные источники, что налет на Ленинградскую область был совершен через воздушное пространство Прибалтики. Колесник также заявил, что атака на Усть-Лугу не был неожиданной для Минобороны РФ. Однако некоторые удары были пропущены из-за массированного налета.

«Там порядка 60 беспилотов летело. Сбили очень много их. Что-то пролетело, где-то обломки упали. ПВО нормально отработало», — уточнил он.

28 марта Министерство иностранных дел Латвии со ссылкой на Минобороны страны заявило, что страны Балтии не принимали участия в осуществлении ударов ВСУ по территории России. «Министерство обороны заявляет, что Латвия, а также Литва и Эстония не участвуют в планировании и осуществлении ударов Украины по России. Страны Балтии поддерживают Украину, поставляя военную технику, гуманитарную помощь и финансирование», — говорится в заявлении латвийского военного ведомства.
