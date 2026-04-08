В Калининграде директора фирмы обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 166 млн рублей

В Калининграде 39-летний руководитель коммерческих организаций предстанет перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 166 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, в период с января 2019-го по август 2022 года обвиняемый включил в налоговые декларации ложные сведения о стоимости приобретенных товаров и суммах налога на добавленную стоимость, якобы исчисленного при совершении сделок с номинальными контрагентами.

Обвиняемый на стадии предварительного следствия добровольно в полном объеме возместил ущерб, причиненный государству. «В настоящее время следствием по уголовному делу собран достаточный объем доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавляет пресс-служба.