В Калининграде директора фирмы обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 166 млн рублей

Все новости по теме: Криминал

В Калининграде 39-летний руководитель коммерческих организаций предстанет перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 166 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, в период с января 2019-го по август 2022 года обвиняемый включил в налоговые декларации ложные сведения о стоимости приобретенных товаров и суммах налога на добавленную стоимость, якобы исчисленного при совершении сделок с номинальными контрагентами. 

Обвиняемый на стадии предварительного следствия добровольно в полном объеме возместил ущерб, причиненный государству. «В настоящее время следствием по уголовному делу собран достаточный объем доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавляет пресс-служба.



Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Все новости за день
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

