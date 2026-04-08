У Королевских ворот меняют режим работы светофора

В настройки светофора № 029 на пересечении улиц Юрия Гагарина, Фрунзе и Литовского вала вносят изменения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Калининграда.

«Как поясняет МКУ „Городское дорожное строительство и ремонт“, изменением предусмотрено бесконфликтное движение транспортных средств при повороте налево, развороте с транспортными средствами, движущимися во встречном направлении», — говорится в сообщении.

Корректировку светофоров в соответствии с требованиями ГОСТ планируют продолжить, водителей предупредят об изменениях на сайте администрации, добавили в пресс-службе. Участников движения просят быть внимательными друг к другу и к сигналам светофора.