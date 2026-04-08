Минздрав рассчитывает увеличить среднюю зарплату врачей до 124 тысяч рублей

Средняя зарплата врачей в Калининградской области по итогам 2026 года должна составить 124 620 рублей. Такие данные озвучил министр здравоохранения Сергей Дмитриев на встрече главврачей с губернатором Алексеем Беспрозванных в среду. По данным минздрава, в 2024 году средняя зарплата врачей в регионе составила 96 969 руб., в 2025 году — 111 984 руб.

Этот показатель у среднего медицинского персонала в 2024 году составлял 53 281 руб., в 2025 году — 64 886 руб. В 2026 году власти рассчитывают достичь показателя в 71 657 руб. Что касается младшего персонала, то показатель составил 46 385 руб. в 2024 году, 56 239 в 2025 году. Плановая средняя зарплата в 2026 году — 62 310 рублей.

Отметим, что по данным Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС), среднемесячная заработная плата врачей в системе ОМС в России в 2025 году составила 147 тыс. рублей, а зарплата среднего медперсонала — 71 тыс. рублей.

Напомним, в президентских указах от 2012 года говорилось, что средняя зарплата врачей должна составлять 200% от средней заработной платы по региону. Однако позже федеральные власти выпустили дополнительные нормативные акты, заменив показатель «средняя зарплата» на «среднемесячный доход от трудовой деятельности», который оказался существенно ниже зарплатного показателя.

Медицинские работники ранее жаловались, что их доходы не соответствуют президентским указам, однако власти отвечали, что речь идёт о среднем показателе по учреждению, а не о зарплате каждого конкретного сотрудника медучреждения.

