Дятлова: соседей «падающего дома» на Московском проспекте начинают расселять

В Калининграде с 8 апреля начнут расселять жителей дома № 68 на Московском проспекте, который связан балконными перекрытиями с аварийной высоткой № 70. Об этом сообщила глава администрации города Елена Дятлова.



По её словам, эвакуацию должны завершить в течение 14 дней. Решение принято после того, как датчики мониторинга зафиксировали превышение критического уровня раскрытия трещин в соседнем доме.

«Оставаться в доме людям с каждым днём становится всё опаснее. Никто не может сейчас дать гарантий, что если дом № 70 начнёт падать самостоятельно, то он не потащит за собой дом № 68 вместе с людьми. Город заказал сразу 2 экспертизы, которые пришли к одному и тому же выводу: уже расселённый дом № 70 нужно срочно разбирать. Этаж за этажом, перерезая скрепляющие здания балконы. Останется только свайное поле дома № 70, которое поддерживает от сползания в реку дом № 68», — отметила Дятлова.

Жителям дома № 68 предложат временное размещение в квартирах маневренного фонда. По словам сити-менеджера, при необходимости городские службы помогут с переездом, а детей переведут в ближайшие школы и детские сады «без малейших бюрократических проволочек». С 8 апреля в доме начнётся поквартирный обход, а во дворе организуют «мобильный офис» администрации.

«Сразу после расселения вокруг дома выставим ограждение и на дежурство заступит ЧОП. Забором обнесут не только придомовые территории двух домов, с учётом проекции возможного падения здания будет перекрыта часть набережной, вплоть до Преголи и Московский проспект, где оставят лишь остановку общественного транспорта и небольшой проход.Детские спортивные учреждения, расположенные в бывшей Художественной галерее, временно переедут на другие адреса», — говорится в сообщении.

Деньги на разбор дома № 70 будут выделены из городского резервного фонда. «К работам рассчитываем приступить ориентировочно в октябре, сразу после получения положительного заключения экспертизы. К лету 2027 года, надеюсь, жители смогут уже вернуться в свои квартиры», — добавляет Дятлова.

Речь о расселении дома № 70 зашла ещё в 2015 году, тогда же его признали аварийным. Весной 2021 года власти сообщали, что здание, скорее всего, придется демонтировать вместе с соседним 68-м домом. Позже от этой идеи отказались. В конце 2022 года в администрации Калининграда заявили, что рассчитывают на помощь областного фонда капремонта в решении проблемы сноса. Предполагалось, что в рамках ремонта фасадов, который планировали начать в 2023 году, специалисты «отделят» балконы. Демонтировать их, как утверждали чиновники, не удалось из-за позиции жильцов дома № 68, которых пришлось бы отселить на время работ.

О проведении мониторинга дома № 70 глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщала в октябре 2025 года. По словам сити-менеджера, там «выставлена система маячков, которые регулируют раскрытие трещин».

«Было проведено несколько комиссий по чрезвычайным ситуациям, где были определены критические параметры, при достижении которых мы будем выполнять экстренное отселение жителей 68-го дома, когда ситуация может привести к негативным последствиям», — рассказала тогда Дятлова, добавив, что её подчинёные «мониторят ситуацию в режиме реального времени», так как показания датчиков выведены на специальный пульт.