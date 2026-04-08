Ветер до 15 м/с: погода в Калининградской области 8 апреля

Днём в среду, 8 апреля, в Калининградской области ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой кратковременный дождь. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +10°C. Атмосферное давление — 768 мм, ветер северный, 6 м/с.

Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске +6°C, на востоке области +7°C. На всей территории осадки не ожидаются.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в среду пасмурно. Температура утром +5°C, днём +8°C, вечером +4°C. Влажность составит до 88%, давление — 767 мм.

Как отмечает МЧС Калининградской области, опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.