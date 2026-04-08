Ветер до 15 м/с: погода в Калининградской области 8 апреля

Днём в среду, 8 апреля, в Калининградской области ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой кратковременный дождь. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +10°C. Атмосферное давление — 768 мм, ветер северный, 6 м/с.
Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске +6°C, на востоке области +7°C. На всей территории осадки не ожидаются.
По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в среду пасмурно. Температура утром +5°C, днём +8°C, вечером +4°C. Влажность составит до 88%, давление — 767 мм.
Как отмечает МЧС Калининградской области, опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.В паблике «Погода и метеоявления Калининградской области» сообщают, что в среду днём в Калининграде и на западе региона до +7...+9°C, на востоке области до +9...+11°C, переменная облачность и без осадков. Вечером похолодает от +4...+7°C . «Ветер в течение суток северного и северо-западного направления, ночью и утром — умеренный/свежий (4-10 м/с), у побережья в порывах до 11-14 м/с, днем усилится в Калининграде и области до свежего/сильного (6-12 м/с), в порывах до 13-15 м/с», — рассказывают метеолюбители.