Пенсионер из Полесского района перевел мошенникам 9,7 млн рублей

73-летний пенсионер из Полесского района перечислил мошенникам более 9,7 млн рублей, испугавшись потери накоплений. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По словам потерпевшего, ему позвонили на мобильный телефон. Неизвестный представился финансовым инспектором банка и поинтересовался, оформлял ли мужчина доверенность на совершение операций с его имуществом и деньгами. Получив отрицательный ответ, злоумышленник убедил пенсионера, что документ попал в руки мошенников. Для сохранения денежных средств собеседник рекомендовал срочно перевести все накопления на «безопасный счёт». Поверив аферистам, пожилой человек перевёл на указанные реквизиты более 9,7 млн.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Полицейские в очередной раз обращают внимание граждан на то, что сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не звонят с сообщениями о проблемах со счётом или попытках оформления кредита, а также не предлагают переводить деньги на „безопасные счета“. Любые подобные звонки — это дело рук мошенников. Ни в коем случае не сообщайте свои персональные данные, номера карт и коды из СМС незнакомцам», — добавили в ведомстве.