Пенсионер из Полесского района перевел мошенникам 9,7 млн рублей

Все новости по теме: Криминал

73-летний пенсионер из Полесского района перечислил мошенникам более 9,7 млн рублей, испугавшись потери накоплений. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По словам потерпевшего, ему позвонили на мобильный телефон. Неизвестный представился финансовым инспектором банка и поинтересовался, оформлял ли мужчина доверенность на совершение операций с его имуществом и деньгами. Получив отрицательный ответ, злоумышленник убедил пенсионера, что документ попал в руки мошенников. Для сохранения денежных средств собеседник рекомендовал срочно перевести все накопления на «безопасный счёт». Поверив аферистам, пожилой человек перевёл на указанные реквизиты более 9,7 млн.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Полицейские в очередной раз обращают внимание граждан на то, что сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не звонят с сообщениями о проблемах со счётом или попытках оформления кредита, а также не предлагают переводить деньги на „безопасные счета“. Любые подобные звонки — это дело рук мошенников. Ни в коем случае не сообщайте свои персональные данные, номера карт и коды из СМС незнакомцам», — добавили в ведомстве.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter