Замглавы МИД: страны Запада отрабатывают захват Калининграда на учениях ОЭС

Западные страны отрабатывают сценарии морской блокады и захвата Калининградской области во время учений ОЭС. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко, пишет РИА Новости.

Дипломат добавил, что растёт активность самих Объединенных экспедиционных сил, чьей задачей является оперативное реагирование в зоне Крайнего Севера, Северной Атлантики и Балтийского моря.

Как отметил Грушко, страны НАТО целенаправленно идут по пути усиления конфронтации в этой части Европы.