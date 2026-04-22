В поселке Родники планируют построить жилой комплекс на 100 тыс. кв. м с торговым центром

В поселке Родники Гурьевского округа планируется строительство крупного жилого комплекса общей площадью около 100 тыс. кв. м. Проект также предусматривает размещение торгового центра и зарядной инфраструктуры для электромобилей. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора ООО «КПД-Калининград» Павел Новик на заседании круглого стола «Электромобильный Калининград: от производства к городской среде», прошедшего 21 апреля в региональной торгово-промышленной палате.

«На самом деле мы там строим мини-город, большой объём — 100 тысяч квадратных метров жилья», — сказал Новик.

В рамках проекта планируется установка быстрой зарядной станции, в том числе с учетом транспортной доступности будущего комплекса. «Мы планируем ставить быструю зарядку, потому что мы запланировали там торговый центр, проездную дорогу», — уточнил представитель застройщика.

Согласно данным с сайта регионального минграда, в декабре 2024 года ООО СЗ «КПД Монтаж» получило разрешение на строительство первого этапа жилого дома в Гурьевском округе (кадастровый номер участка — 39:03:060013:414). По данным публичной кадастровой карты, площадь участка составляет более 35,6 тыс. кв. м, разрешенное использование — малоэтажная многоквартирная жилая застройка. Разрешение действует до декабря 2026 года.