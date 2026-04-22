В поселке Родники планируют построить жилой комплекс на 100 тыс. кв. м с торговым центром

Изображение: скриншот публичной кадастровой карты
Все новости по теме: Строительство

В поселке Родники Гурьевского округа планируется строительство крупного жилого комплекса общей площадью около 100 тыс. кв. м. Проект также предусматривает размещение торгового центра и зарядной инфраструктуры для электромобилей. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора ООО «КПД-Калининград» Павел Новик на заседании круглого стола «Электромобильный Калининград: от производства к городской среде», прошедшего 21 апреля в региональной торгово-промышленной палате.

«На самом деле мы там строим мини-город, большой объём — 100 тысяч квадратных метров жилья», — сказал Новик.

В рамках проекта планируется установка быстрой зарядной станции, в том числе с учетом транспортной доступности будущего комплекса. «Мы планируем ставить быструю зарядку, потому что мы запланировали там торговый центр, проездную дорогу», — уточнил представитель застройщика.

Согласно данным с сайта регионального минграда, в декабре 2024 года ООО СЗ «КПД Монтаж» получило разрешение на строительство первого этапа жилого дома в Гурьевском округе (кадастровый номер участка — 39:03:060013:414). По данным публичной кадастровой карты, площадь участка составляет более 35,6 тыс. кв. м, разрешенное использование — малоэтажная многоквартирная жилая застройка. Разрешение действует до декабря 2026 года.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

