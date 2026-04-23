Власти Калининграда назвали планируемую дату завершения отопительного сезона

Завершить отопительный сезон в Калининграде планируют 4 мая. Об этом сообщил председатель комитета городского хозяйства и строительства горадминистрации Максим Федосеев на заседании комиссии по городскому хозяйству в четверг, 23 апреля.

«Начиная с апреля мы традиционно ведём мониторинг температуры наружного воздуха. И сейчас, если брать сегодняшний прогноз на будущее, мы целимся в 4 мая на завершение отопительного сезона», — сказал Федосеев.

Текущий отопительный сезон в Калининграде в связи с многочисленными обращениями граждан был начат 2 октября.

Напомним, отопительный сезон можно завершать в случае, если среднесуточная температура в течение пяти дней держится выше +8°С. «Калининградтеплосеть» проводит подачу тепла по температурному графику в зависимости от температуры воздуха. В настоящее время котлы работают на минимальных параметрах.

По данным паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области», рассчитывать на температуру воздуха выше климатической нормы в первые 3-5 дней мая не стоит.