В Калининграде умерла 14-летняя школьница, выпавшая из окна школы

В Калининграде 14-летняя школьница выпала из окна 4-го этажа образовательного учреждения. Об этом сообщила пресс-служба УМВД. Как уточнили в региональном минздраве, от полученных травм девочка скончалась в больнице.

По данным правоохранителей, в 12:07 в поступило сообщение о том, что школьница получила травмы в результате падения из окна, расположенного на 4-м этаже. Полицейские предварительно выяснили, что 14-летняя девочка находилась в школьном туалете перед падением с высоты. В результате инцидента несовершеннолетняя получила травмы и была госпитализирована, однако спасти ее не удалось.

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. как утверждают источники «Нового Калининграда», трагедия случилась в гимназии № 32.