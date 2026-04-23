В Калининграде вынесен приговор обвиняемым в хищении при строительстве «Нахимовки»

В Калининграде вынесен приговор трем обвиняемым по делу о хищении денежных средств МО РФ при строительстве филиала Нахимовского военно-морского училища. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

«Судом установлено, что в период с 1 июля 2020 года по 27 декабря 2022 года двое сотрудников подрядной организации ООО „Г.“ — заместитель директора О. и начальник сметно-договорного отдела А., действуя организованной группой с должностными лицами отдела капитального строительства Балтийского флота, в том числе Ч., с использованием служебного положения последних, внесли в акты выполненных работ недостоверные сведения и завысили стоимость работ на объекте строительства, обманув должностных лиц Департамента строительства МО РФ и похитив денежные средства, принадлежащие МО РФ, на сумму 296 011 768,96 рублей, то есть в особо крупном размере, обратив их в пользу ООО „Г.“», — отмечается в сообщении.

Действия подсудимых квалифицированы как мошенничество и служебный подлог. Приговором Ленинградского районного суда с учетом роли каждого из них фигурантам назначено наказание: О. и А. — в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, каждому из них; Ч. — в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, по иску МО РФ в счет возмещения вреда, причиненного преступлением, с подсудимых в солидарном порядке взысканы 295 911 978,96 руб. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в апреле прошлого года Главным военным следственным управлением СК России было завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела капитального строительства Балтийского флота Алексея Ширинкина, его подчиненной Галины Чистяковой и трех должностных лиц ООО «Геоизол» — Александра Стрельникова, Олега Арискина и Станислава Асановича. Они обвиняются в мошенничестве и служебном подлоге при выполнении государственного оборонного заказа (ч.4 ст. 159, ч.2 ст.292 УК РФ).

В сентябре 2025-го экс-начальник отдела капитального строительства Балтийского флота Алексей Ширинкин был осужден к лишению свободы за мошенничество. Он получил 4 года колонии общего режима с лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, на срок 2 года. Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу Министерства обороны РФ в счет причиненного ущерба 295 911 768 рублей 96 копеек.

Отметим, что в ООО «Геоизол» отвергали обвинения в причастности своих сотрудников к хищению бюджетных средств. «Генподрядчик, полагаем, с целью уклонения от уплаты работ, на волне борьбы с коррупцией в Министерстве обороны, задействовал меры уголовного давления, рассчитывая на дальнейшее освобождение от обязательств по оплате», — комментировали ранее в компании.