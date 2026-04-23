С частной охранной организации взыскали миллионную задолженность по зарплате

В рамках исполнительного производства с частной охранной организации взыскали миллионная задолженность по заработной плате. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Работодатель инициировал в отношении начальника охраны служебную проверку и отстранил его от работы на неопределенный срок без сохранения заработной платы. Далее был издан приказ о привлечении сотрудника к дисциплинарной ответственности. При этом документ не соответствовал нормам законодательства — в нем не был указан конкретный дисциплинарный проступок и дата его совершения, отсутствовали сведения о том, в чем выразилось неисполнение должностных обязанностей и т. п.

Суд признал незаконным назначение служебной проверки, привлечение к дисциплинарной ответственности и отстранение от работы. Он обязал охранную организацию выплатить сотруднику зарплату за время вынужденного прогула, длившегося 10 месяцев, в размере свыше 1 млн рублей.

В качестве меры воздействия судебные приставы арестовали счета организации-должника и запретили совершение регистрационных действий с легковым универсалом марки «Exeed Exlantix» 2025 года впуска и прицепом к легковому автомобилю.

После принятых мер сумму задолженности перечислили на депозитный счет отделения. Денежные средства направили взыскателю для восстановления его прав.