С частной охранной организации взыскали миллионную задолженность по зарплате

Фото: пресс-служба регионального УФССП
Все новости по теме: Долги по зарплате

В рамках исполнительного производства с частной охранной организации взыскали миллионная задолженность по заработной плате. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Работодатель инициировал в отношении начальника охраны служебную проверку и отстранил его от работы на неопределенный срок без сохранения заработной платы. Далее был издан приказ о привлечении сотрудника к дисциплинарной ответственности. При этом документ не соответствовал нормам законодательства — в нем не был указан конкретный дисциплинарный проступок и дата его совершения, отсутствовали сведения о том, в чем выразилось неисполнение должностных обязанностей и т. п.

Суд признал незаконным назначение служебной проверки, привлечение к дисциплинарной ответственности и отстранение от работы. Он обязал охранную организацию выплатить сотруднику зарплату за время вынужденного прогула, длившегося 10 месяцев, в размере свыше 1 млн рублей.

В качестве меры воздействия судебные приставы арестовали счета организации-должника и запретили совершение регистрационных действий с легковым универсалом марки «Exeed Exlantix» 2025 года впуска и прицепом к легковому автомобилю.

После принятых мер сумму задолженности перечислили на депозитный счет отделения. Денежные средства направили взыскателю для восстановления его прав.


Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

