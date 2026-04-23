К вечеру ожидается похолодание: погода в Калининградской области 23 апреля

Днём в четверг 23 апреля в Калининградской области ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха прогнозируется +11°С, сообщает Гидрометцентр России. Ветер северо-западный, 5 метров в секунду, атмосферное давление — 760 мм рт. ст.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём ожидается +9°С, ночью +6°С, сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. На востоке области днём +14°С, ночью 1°С. На всей территории региона без осадков.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в четверг ожидается безоблачная погода. Температура утром +8°С, днём +12°С, вечером +8°С. Ветер западный, северо-западный, 3-4 метра в секунду. Атмосферное давление утром составит 760 мм рт. ст., к вечеру будет понижаться. Влажность днём 59%.

Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», утром в регионе ожидается от +3...+5°C на восходе до +8...+11°C к полудню (у побережья до +6...+8°C), малооблачно/переменная облачность. «Днем в Калининграде и области до +10...+12°C (на востоке региона до +13...+14°C), у побережья до +6...+9°C, малооблачно/переменная облачность, без осадков, — сообщают эксперты. — Вечером похолодает от +6...+10°C на закате до +2...+5°C к полуночи, переменная облачность/облачно с прояснениями, без осадков».

Ветер в течение суток преимущественно северо-западный, ночью, утром и вечером — умеренный (4-8 м/с), в порывах до 9-12 м/с, днем и вечером — умеренный/свежий (5-12 м/с), в порывах до 13-16 м/с (у западного побережья ветер будет слабее — умеренный). Атмосферное давление 760-761 мм рт. ст.

По данным оперативного прогноза регионального управления МЧС, неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются. Высота волн у побережья Калининградской области до 2 м.