В России выросло число рекомендованных к увольнению работников

Количество сотрудников, которых планируется сократить, устойчиво растет с середины 2025 года, пишут «Ведомости». Рост составил 43% за 10 месяцев. На 1 апреля их число составило 105 147 человек, месяцем ранее — 104 775 человек, в феврале — 100 397, следует из данных Роструда.

По словам руководителя департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства аппарата ФНПР Олега Соколова, ситуация не носит массовый характер, это пока точечные сокращения. Прежде всего речь идет о бюджетном секторе — работниках органов власти на региональном и муниципальном уровне.

Как отмечает издание со ссылкой на Соколова, сокращения бюджетников могут быть связаны с нехваткой средств, которая объясняется дефицитом как федерального, так и региональных бюджетов.
Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



