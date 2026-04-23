В Калининградской области намерены удвоить выпуск «янтарных бриллиантов»

Калининградский янтарный комбинат увеличит производство ювелирных изделий с алмазной огранкой. Украшения создаются с использованием уникальной технологии, придающей янтарю сходство с драгоценными камнями. Как сообщает пресс-служба предприятия, количество «янтарных бриллиантов» для украшений в 2026 году вырастет с 10 до 20 тыс. штук.

Комбинат освоил технологию алмазной огранки для обработки минералов органического происхождения пять лет назад. В основе уникального метода лежит предварительная подготовка сырья. Для этого мягкий от природы янтарь сначала укрепляют в автоклавах, где под воздействием давления и температуры из камня устраняются микропузырьки воздуха и влагу. Это делает янтарь более прочным и позволяет огранщику работать с материалом при создании уникальных ювелирных изделий.

Каждая грань формируется вручную под точно рассчитанным углом. Количество граней варьируется от 17 до 88. Процесс исключает поточное производство и требует от мастера кропотливой и точной работы. Для нанесения граней специалист использует станок с алмазным диском. Пропорции и способность камня отражать свет контролируются через увеличительное стекло. За одну смену мастер обрабатывает до 15 камней.

«Сегодня мы можем воспроизводить в янтаре классические формы бриллианта и изумруда. При этом самоцвет приобретает такой же выразительный блеск, но остается доступным и одним из самых востребованных изделий нашего комбината. По итогам прошлого года спрос на них вырос вдвое. Поэтому мы закупили дополнительное оборудование и сейчас обучаем сотрудников работе на новых станках. Это позволит вдвое увеличить объем производства янтаря с огранкой», — рассказала заместитель генерального директора комбината Майя Скворцова.