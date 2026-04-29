Тысячи кубометров загрязненного грунта и воды: в Туапсе устраняют последствия атаки ВСУ

В Туапсе в круглосуточном режиме продолжается ликвидация разлива нефтепродуктов. Всего собрано и вывезено 9 793 кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси, сообщает оперштаб Краснодарского края в своем телеграм-канале.

Работы продолжают на трех участках: на территории морского терминала и НПЗ, по течению реки Туапсе и в устье реки, а также на береговой линии от места, где река впадает в Черное море на протяжении около 1 км.

Повторная атака на Туапсе произошла в ночь на 28 апреля. В результате на территории туапсинского НПЗ произошел пожар. В муниципальном округе объявили режим ЧС регионального уровня. Утром 29 апреля возгорание на туапсинском НПЗ локализовали.

Оперштаб также сообщил о том, что огонь перекинулся на двухэтажное здание рядом с НПЗ. «Жильцов на момент ЧП в доме не было — их эвакуировали заранее, утром 28 апреля. Огонь в жилом здании распространился на площади в 150 квадратных метров. Его полностью ликвидировали в 4.40. По состоянию на 29 апреля из домов, расположенных рядом с НПЗ, эвакуировали 60 человек, в их числе 9 детей. Накануне вечером всех, кому это было необходимо, разместили в гостиницах Туапсе», — следует из сообщения.

Школы и учреждения дополнительного образования Туапсе сейчас не принимают учеников. Дальнейшие решениябудут принимать, ориентируясь на оперативную обстановку, связанную с ликвидацией масштабного пожара на территории НПЗ.

Как отмечает оперштаб, специалисты Роспотребнадзора регулярно проводят замеры воздуха в Туапсе. Из-за сильного пожара в атмосферу поступают продукты горения, поэтому жителям рекомендуют соблюдать меры предосторожности.

28 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что получил доклад от губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева по ситуации в Туапсе, где, по данным главы региона, на текущий момент нет серьезных угроз в связи с масштабным пожаром на НПЗ, передает ТАСС.

На совещании по обеспечению безопасности на выборах президент подчеркнул, что удары БПЛА по гражданской инфраструктуре со стороны киевского режима становятся все чаще. «Вот последний пример — это удары по энергетическим объектам в Туапсе, которые потенциально могут вызвать и экологические последствия серьезные, — указал Путин. — Правда, вот губернатор только что докладывал, он на месте находится, во всяком случае, пару часов назад находился, серьезных угроз нет там, и люди справляются на месте с теми вызовами, с которыми сталкиваются».

Глава МЧС РФ Александр Куренков на оперативном совещании на месте ЧП также говорил, что ситуация с крупным пожаром на НПЗ в Туапсе находится под контролем: «Ситуация находится под контролем, но требует пристального внимания. Все службы нацелены на оказание помощи жителям Туапсе. Мы обеспечим не только оперативную ликвидацию последствий, но и поддержку в восстановлении нормальной жизни в кратчайшие сроки».