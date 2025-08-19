Суд отправил 57-летнего мужчину в колонию за хранение оружия и призывы к госизмене

Багратионовский районный суд признал 57-летнего мужчину виновным в хранении оружия и боеприпасов, а также в призывах к измене, свержению конституционного строя и финансированию иностранного государства. Как сообщает пресс-служба областного суда, по совокупности преступлений подсудимый получил четыре года колонии.

Суд установил, что в 2012 г. подсудимый получил в дар огнестрельное оружие — пистолет образца 1930-1933 г.г. конструкции Токарева, калибра 7,62 мм, 44 пистолетных патронов разного калибра и 2 охотничьих патрона. В 2015 г. он незаконно перевез указанное оружие и боеприпасы в Калининградскую область и стал незаконно хранить их по месту своего жительства. Дело против человека, подарившего оружие и патроны, выделено в отдельное производство.

«Кроме того, с февраля 2023 г. по март 2024 г. мужчина со своего аккаунте в Телеграме размещал комментарии, содержащие призыв к совершению государственной измены, направленной против безопасности РФ, а именно к оказанию финансовой помощи иностранному государству, а также призыв к совершению вооруженного мятежа в целях насильственного свержения конституционного строя РФ», — сообщили в суде.

Подсудимый вину признал полностью. Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов» и по п.п. «в», «д» ч. 2 ст. 280.4 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети „Интернет“, по мотивам политической, идеологической ненависти и вражды». К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнес активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, сообщение в протоколе явки с повинной обстоятельств совершения им преступления, состояние его здоровья, а также полное признание вины и раскаяние в содеянном.

Отбывать срок он будет в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.