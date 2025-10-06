На организацию конференции «Балтийский Партнериат» выделили 2,1 млн рублей

В Калининградской области планируют провести конференцию «Балтийский Партнериат». На организацию мероприятия выделяют более 2 млн рублей. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

К поиску подрядчика готовится Агентство по международным и межрегиональным связям Калининградской области. Полный объём финансового обеспечения — 2,1 млн рублей. Финансирование рассчитано на 2025 год. Мероприятие направлено на развитие сотрудничества с регионами Республики Беларусь и с другими странами БРИКС. Заявки на участие в торгах планируют принимать с 7 по 15 октября.

В июле 2025 года на оказание услуг по организации и проведению форума Российско-Белорусского совета по долгосрочному сотрудничеству региона с областями, министерствами и органами государственного управления Республики Беларусь агентство выделяло 850 тыс. рублей. В 2024 году Российско-Белорусский совет проводился в Калининграде в ноябре. Выступая на заседании, губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных предложил построить в регионе санаторный комплекс Республики Беларусь.