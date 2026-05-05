МИД: ЕС и Литва пытаются осложнить жизнеобеспечение Калининграда

Все новости по теме: Политика
МИД: ЕС и Литва пытаются осложнить жизнеобеспечение Калининграда

Евросоюз и Литва пытаются искусственно осложнить жизнеобеспечение Калининградской области. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол по особым поручениям российского МИД Артём Булатов.

«Обстановка вокруг калининградского транзита остается стабильно непростой. Вопреки действующим российско-есовским и российско-литовским договоренностям Брюссель и Вильнюс предпринимают все новые попытки искусственно осложнить жизнеобеспечение Калининградской области, ограничить возможности для социально-экономического развития региона», — сказал Булатов.

Ранее глава калининградского управления «Росморпорта» Андрей Мошков сообщил, что объемы грузоперевозок автомобильным транспортом на калининградском направлении с 2021 года сократились в 3,1 раза.

Напомним, что значительная часть грузов, которые перевозятся транзитом по территории Литвы, попали под европейские санкции и были запрещены к перевозке из основной части РФ в Калининградскую область по территории соседнего государства.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter