Автомобильные грузоперевозки в Калининград с 2021 года сократились в три раза

Объемы грузоперевозок автомобильным транспортом на калининградском направлении с 2021 года сократились в 3,1 раза. Соответствующую информацию предоставил глава калининградского управления «Росморпорта» Андрей Мошков на мартовском заседании комитета по транспорту и таможенной политике Калининградской торгово-промышленной палаты.

По представленным им данным, общий объём перевозок в направлении Калининградской области в 2021 году составлял 15,2 млн тонн. При этом на долю железной дороги приходилось 69% грузов, на автомобильный транспорт — 23% (3,5 млн тонн), на морские — 8%.

По итогам 2025 года, объем грузоперевозок составил 9,5 млн тонн, максимальная доля пришлась на морской транспорт — 52% (4,9 млн тонн), на железную дорогу — 36% (3,4 млн тонн), на долю автомобильного транспорта — 13% (1,1 млн тонн). Как отметил Мошков, по прогнозам на 2026 год, доля автомобильного транспорта снизится в объеме грузоперевозок еще на 1%.

Комментируя эти цифры, зампредседателя комитета, гендиректор компании-перевозчика Сергей Гоз сообщил, что основное падение объема грузоперевозок произошло с 2023-го по 2024-й год — оно составило 40%. Он также спрогнозировал продолжение падения объемов в 2026 году. «Это связано, со снижением предпринимательской активности, плюс ещё нашими новыми законодательными налоговыми новеллами, с какими столкнулась отрасль в этом году», — пояснил Гоз.

Напомним, что значительная часть грузов, которые перевозятся транзитом по территории Литвы, попали под европейские санкции и были запрещены к перевозке из основной части РФ в Калининградскую область по территории соседнего государства.