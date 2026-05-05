Колесник пригрозил «ударом по Банковой» в случае нарушения перемирия 9 мая

В случае попытки Украины сорвать празднование Дня Победы в Москве Россия ответит ракетными ударами по Киеву. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Если будут провокации, вполне могут быть нанесены удары по административным зданиям, находящимся в центре Киева, по Банковой, естественно, которая уже давно напрашивается. Но это в случае провокации. Наши вооруженные силы, наше ПВО готово к отражению атак. <...> Не дай Бог, перемирие будет нарушено. Сразу будет нанесен удар, думаю, по Банковой в первую очередь», — подчеркнул парламентарий.

Колесник предположил, что страны Запада могли передать Украине дальнобойные ракеты для ударов по территории России в канун Дня Победы. «Я думаю, что они пытаются или уже передали что-то украинцам в канун парада Победы, в канун 9 Мая, главного праздника России. Пытаются его нам всяческими путями испортить, но не получится», — заявил депутат.

Напомним, накануне Минобороны России сообщило, что в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне 8 и 9 мая будет объявлено перемирие в зоне СВО. Вместе с тем в министерстве подчеркнули, что «в случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Вооруженные Силы Российской Федерации нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева». Также в Минобороны предупредили гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город.