Кое-что бесплатное, запрет алкоголя и обещания свободы: нововведения мая

А Ленин всех позвал на первомай. Но никто не пошёл, потому что пандемия, карантин, самоизоляция, сидим дома. Можно помахать флажком с балкона или выложить плакат в «Инстаграм», больше ничего особо нельзя. Ещё можно (и даже нужно) почитать наш свежий обзор нововведений, чтобы узнать, что и как изменится в нашей жизни в мае.



Субсидии малому и среднему бизнесу

С 1 мая заработал сервис ФНС для выплаты субсидий пострадавшему от коронавируса малому и среднему бизнесу. Подать заявление можно на сайте налоговой. Размер субсидии рассчитывается исходя из количества работников в марте, умноженного на 12 130 рублей (МРОТ). Для индивидуальных предпринимателей к числу работников прибавляется один человек (сам ИП). Если наёмных работников у предпринимателя нет, то он получит 12 130 рублей. Субсидии выдаются только представителям отраслей, считающихся пострадавшими от кризиса.

Также у заявителя не должно быть заложенности по налогам и страховым взносам на 1 марта более 3 тыс. рублей, а количество работников должно составлять не менее 90% от количества работников в марте.

Бесплатные переводы

С 1 мая банки не могут брать комиссию за переводы между физлицами через Систему быстрых платежей (СБП) на сумму до 100 тысяч рублей в месяц. Если общая сумма переводов в течение месяца превышает эту сумму, то банк имеет право взять комиссию до 0,5%, но не более 1500 рублей.

Бесплатные обеды

С 1 мая вступает в силу закон о бесплатном горячем питании для младшеклассников. Правда, появится оно в школах не раньше 1 сентября. Во-первых, властям нужно время на подготовку, а во-вторых, в школах сейчас никого нет.

Номер телефона для железной дороги

С 3 мая пассажиры поездов дальнего следования должны оставлять контактный номер при покупке билета. Сделано это, чтобы железная дорога могла оперативно оповестить об изменениях в графике. Также решён вопрос с размещением ручной клади в поезде. Если под багаж предусмотрено только верхнее или нижнее место, то у всех пассажиров равные права на пользование им, и не важно, занимают они нижнюю или верхнюю полку.

Без алкоголя в жилых домах

С 5 мая запрещается торговать алкоголем в жилых домах в барах площадью меньше 20 кв. метров. Этот закон называют «законом о наливайках», он был принят Госдумой в середине апреля.

Регионы смогут самостоятельно определять размер площадей таких кафе и устанавливать иные ограничения вплоть до закрытия общепита в многоквартирных домах.





Наказание за перепланировку

Также с 5 мая введено наказание для юрлиц за незаконную перепланировку помещений. Раньше за самовольные изменения наказывали только граждан, теперь ответственность начнёт нести и бизнес. За порчу жилого помещения или его оборудования либо использование жилого помещения не по назначению должностным лицам будет назначен штраф в размере от 2 тыс. до 3 тыс. руб., а юрлицам — от 20 тыс. до 30 тыс. руб. Самовольное переустройство и (или) перепланировка любого помещения в многоквартирных домах, в том числе подвалов или первых этажей, повлекут для должностного лица штраф от 4 тыс. до 5 тыс. руб., для юрлица — от 40 тыс. до 50 тыс. руб.

День Победы

Парад в честь Дня Победы перенесен из-за коронавируса, а шествие Бессмертного полка пройдёт онлайн. «Чтобы присоединиться к онлайн-шествию 9 Мая, можно уже сегодня отправлять заявку, — сообщает пресс-служба регионального правительства. — Нужно зайти на сайт „Бессмертный полк России“, загрузить фотографию своего героя и заполнить анкету об этом человеке. На указанную почту придет уведомление о времени показа вашего родственника в шествии».

Зато не отменили воздушный парад. Вы, наверное, уже замечали самолёты над Калининградом. Так вот, вы их увидите ещё два раза — на репетиции 7 мая и непосредственно в День Победы.

Отмена самоизоляции

С 12 мая власти планируют постепенно снимать ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса, и откачивать впавшую в кому экономику. В Калининградской области с 12 мая должны открыться детские сады, торговые центры и парикмахерские. Правда, работать они смогут с некоторыми ограничениями — все должны быть в масках, в помещения нельзя впускать больше 1 человек на 50 «квадратов» и так далее. Заведения общепита и спортзалы в области не собираются открывать раньше 1 июня.

Кстати, традиционное майское открытие фонтанов тоже перенесли — на 12 мая.

Транспортные проблемы

С 15 мая по 30 июля в областном центре перекроют сквозное движение по улице Дачной на участке от дома № 7 до Московского проспекта. Это связано с реконструкцией улицы.

С 18 мая на участках улиц Парковой и Старшины Дадаева временно ограничивается остановка транспорта. Также ограничивается проезд в зону производства работ в районе Октябрьской площади.