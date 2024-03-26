В Светлогорске не хотят относить Варникенский лес к зоне зелёных насаждений

Администрация Светлогорского городского округа «считает нецелесообразным» изменение градостроительного зонирования участков, которые местные жители называют частью Варникенского леса. Предложение отнести эти земли к зоне зелёных насаждений выносилось на общественные обсуждения по проекту правил землепользования и застройки (ПЗЗ) муниципального образования в апреле 2024 года.

Решение принято «на основании того, что территориальные зоны указанных земельных участков установлены с учётом функциональных зон, определённых генеральным планом Светлогорского городского округа». Такая формулировка указана в заключении о результатах общественных обсуждений от 22 апреля 2024 года.

В настоящее время участки с кадастровыми номерами 39:17:020001:254, 39:17:000000:927, 39:17:000000:928, 39:17:000000:929, 39:17:000000:930, 39:17:000000:931, 39:17:000000:932, 39:17:000000:933, 39:17:000000:934 и 39:17:000000:935 относятся к зоне рекреационного назначения. Экоактивисты считают, что «она определена без учёта фактического состояния указанной территории, нахождения на ней многочисленных зелёных насаждений и нарушает природоохранное, лесное законодательство, требования Градостроительного кодекса, права жителей округа на благопиятные условия, среду жизнедеятельности». На это указали два участника общественных обсуждения, проживающие в округе.

Целесообразными власти посчитали предложения о дополнении территориальных зон застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами основными видами разрешённого использования «гостиничное обслуживание», «туристическое обслуживание» и «санаторная деятельность» для развития округа и повышения его туристической привлекательности.

По результатам общественных обсуждений принято решение рекомендовать региональному министерству градостроительной политики утвердить ПЗЗ согласно проекту с учётом поступивших замечаний.

В апреле компания «Виштынец Резорт» получила разрешения на санитарную и аварийную рубки в Варникенском лесу. В феврале там была проведена «рубка ухода». Ею по поступившей жалобе заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин. В конце 2023 года бизнесмены получили грант в размере 45 млн рублей на создание гостиничных глэмпинг-комплексов.

Региональное управление Следственного комитета отказало светлогорским экоактивистам в возбуждении уголовного дела против главы муниципального образования Андрея Мохнова и главы администрации Владимира Бондаренко. Постановление было вынесено «в связи с отсутствием в действиях Бондаренко В.В., Мохнова А.В. признаков преступлений, предусмотренных ч.1, 2 ст. 286 УК РФ» (превышение должностных полномочий). Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области объявило предостережение компании «Виштынец резорт» в связи с вырубкой в Варникенском лесу. Сохранения территории Варникенского леса жители Светлогорского городского округа добиваются уже в течение нескольких лет.