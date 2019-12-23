Вечерний @Калининград: молочные реки, кисельные полёты и решительные уходы

Важные события понедельника в вечернем обзоре материалов «Нового Калининграда».





Под Янтарным снова утонул дайвер, занимавшейся добычей янтаря. Как оказалось, 35-летний мужчина несколько лет назад приехал из Нальчика и жил в Калининграде на съёмной квартире. По предварительным данным, дайвер нырял вместе со своим другом, когда его придавило фрагментом грунта. Следственный комитет проводит проверку.





Предпоследняя неделя года в Калининграде началась с потепления и густого тумана. Настолько густого, что половина города скрылась в молочной дымке и даже громадину Дома Советов можно было рассмотреть, только подойдя почти вплотную. В аэропорту «Храброво» вполне ожидаемо начались задержки рейсов. Ближе к обеду нормальный режим работы восстановился, однако к вечеру снова начались задержки — в том числе один из рейсов был вынужден уйти на запасной аэропорт в «Пулково». А пока калининградцы скучали в ожидании своих задержанных рейсов, их развлекали костюмированным шоу в честь нового имени аэропорта и 310-летию со дня рождения императрицы Елизаветы Петровны. Танцы, кринолины, поющий Ломоносов — в фоторепортаже корреспондента «Нового Калининграда» Виталия Невара.





Компанию людям в кринолинах и париках на балу составил генеральный директор фирмы-собственника аэропорта «Новапорт Холдинг» Сергей Рудаков. Он порадовался тому, что аэропорт работает без задержек (как раз перед табло с задержанными рейсами), а заодно рассказал, что «Храброво» должен стать хабом для бюджетных перелётов из России в Европу. Ну если вдруг кто забыл об этой идее за последние годы. Так как с «Победой» у калининградского аэропорта ничего не вышло (или у «Победы» не вышло с Европой, тут не очень понятно), собственник «Храброво» уверен, что в скором времени в Калининграде начнут работать европейские лоукостеры. Зачем им это надо, он не сообщил. Рудаков рассчитывает, что жители России загорятся желанием летать в Европу из Калининграда за 5 евро, поэтому со всех концов страны сюда потечёт «ручеёк лоукост». Корреспондент «Нового Калининграда» Алла Сумарокова рассказывает, откуда и куда должны течь пассажиры по мнению собственника «Храброво».





Сюрприз к новому году. Правительство Калининградской области покинул один из последних чиновников «цукановской эпохи» — вице-премьер Гарри Гольдман, курировавший туризм, благоустройство и некоторые инфраструктурные проекты. Причин отставки в правительстве не назвали, но заявили, что уход Гольдмана был решением губернатора, и поэтому чиновник по своему желанию написал заявление (именно так и сказали, понимайте как хотите). Вслед за Гольдманом правительство решила покинуть Наталья Васюкова, отвечавшая за выдачу разрешений на строительство. Раньше градостроительную политику, кстати, курировал тоже Гарри Гольдман, но потом его полномочия несколько изменились. Заместитель главного редактора «Нового Калининграда» Вадим Хлебников рассказывает, кем был Гарри Гольдман в областном правительстве.