Вечерний @Калининград: президентский психоз, аптечная мода и свободные поминки

Человек — это существо, способное привыкнуть абсолютно ко всему. В том числе к бесконечному рублёвому падению (как будто впервые) и к пандемии (это впервые, но уже надоело). В Калининградской области новых случаев коронавируса пока нет, Европа перестаёт выдавать визы, а Роспотребнадзор советует упаковывать в карантин вообще всех вернувшихся из-за границы. Калининградцы скупили в аптеках всё, что горит и течёт, а также всё, что можно надеть на лицо. На очереди — аскорбинка. Жители Прибалтики уже привыкли к жизни в изоляции, жуют шоколад и скучают. Чтобы и вы не скучали, рассказываем о главных событиях четверга в вечернем обзоре материалов «Нового Калининграда».





Коронавирус дня. Сделаем это по-быстрому. В России зафиксировано 52 новых случая, в Калининградской области число заболевших сохраняется на том же уровне. Утром стало известно, что в Москве скончалась первая пациентка с коронавирусом, ей было 79 лет. Позже выяснилось, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб, так что можно ли тут винить коронавирус — непонятно. Роспотребнадзор на всякий случай велел отправлять в двухнедельную изоляцию вообще всех, кто въехал из-за рубежа, а на всей территории страны ввели режим повышенной готовности. Иностранцам, застрявшим в России из-за коронавируса, продлевают визы, а вот Евросоюз приостанавливает выдачу шенгенских виз в свои страны (хотя зачем они, если бежать некуда и кругом одни заборы). И только президент Белоруссии Александр Лукашенко всё ещё не верит в коронавирус и называет пандемию психозом, однако поручил своим подчинённым помочь россиянам, застрявшим в Польше после закрытия границ. Администрация Калининграда также приняла дополнительные меры предосторожности и начала мерить температуру всем входящим в здание.





В аптеках постепенно исчезает всё. Началось, конечно, с масок (их нет вообще, совсем, никак), затем пропали антисептики на спиртовой основе, потом калининградцы смели хлоргексидин, а на всякий случай и все настойки на спирту. Мирамистин в продаже ещё есть, можно найти кое-где и антибактериальные салфетки или нечто под названием «Жидкость для рук» на аммиачной основе (не вздумайте нюхать!). Постепенно исчезают с прилавков оксолиновая мазь, противовирусные препараты, жаропонижающее. Следующая на очереди — аскорбиновая кислота. Впрочем, говорят, в регион въехала фура с запасом масок и антисептиков и ожидаются ещё. Корреспондент «Нового Калининграда» Екатерина Медведева прошлась по городским аптекам и узнала, что нынче популярно в Калининграде.





Соседи тоже киснут в карантине. В Польше число заражений превысило 300 (на сотню больше, чем в России), в Литве болеют уже 36 человек. Жители Латвии и Эстонии к ситуации относятся очень спокойно — делают всё, что велят, моют руки, не трогают лицо и друг друга, сидят в самоизоляции. Беспокоят их, в основном, скука и экономические последствия, однако к властям особых претензий нет. А вот тревожности в достатке. По просьбе «Нового Калининграда» Александра Артамонова записала впечатления жителей Прибалтики о новых условиях жизни.





Но есть и хорошие новости! Свадьбы и поминки не отменяются даже в условиях пандемии. Запретить людям собираться в группы и пить власти пока не могут. Но не рекомендуют увлекаться. Для тех же, кто решил проявить сознательность и не подвергать опасности других людей, заместитель главного редактора «Нового Калининграда» автор телеграм-канала «Ещё один канал про сериалы» Татьяна Зиберова отобрала несколько интересных шоу для тех, кто взволнован пандемией, и для тех, кому она уже изрядно надоела.